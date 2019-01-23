Анжелика Варум показала в Instagram соскучившуюся по Агутину кошку

"У Нюхи на "лице" вся скорбь кошачьего народа", - пошутила в своём блоге Варум.

Варум и Агутин держат дома кошку Нюсю очень редкой породы сингапур, которая тяжело переживает разлуку с людьми. Тем не менее, артистам постоянно необходимо уезжать на съёмки, гастроли и всевозможные мероприятия, надолго расставаясь с питомицей. Когда хозяева возвращаются, видят на мордочке животного грусть и тоску.Также певица показала забавную фотографию Агутина с кошкой. Последняя любопытно смотрит в объектив огромными глазами, свернув хвост крючком. Отметим, что сингапуров внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую маленькую кошачью породу.Взрослый кот, к примеру, весит всего 3 кило, а кошка - только два. Вывели миниатюрных любимцев в США. Сингапуры очень игривые, но могут пожалеть уставшего хозяина. Их легко обучать, кошки терпеливы, общительны и имеют покладистый характер.