Сергей Лазарев опубликовал в Instagram пляжные снимки и назвал себя Тарзаном

Сергей Лазарев наслаждается отдыхом вместе с сыном Никитой в одном из экзотических уголков земного шара и не забывает радовать своих многочисленных фанатов яркими и интересными снимками.Недавно певец решил показать подписчикам Instagram, как бы выглядел Тарзан в XXI веке. Он продемонстрировал свои снимки, где запечатлен лишь в шортах и солнцезащитных очках, сравнив себя с Тарзаном в хэштегах.Подписчики 35-летнего артиста оценили его публикацию и написали множество положительных комментариев, отметив, что популярный певец - "идеальный мужчина", которого можно сравнивать с Аполлоном. Ведь Лазарев очень красив и сексуален, убеждены его многочисленные поклонницы.