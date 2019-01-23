Сергей Лазарев опубликовал в Instagram пляжные снимки и назвал себя Тарзаном
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Instagram свежие пляжные снимки и в комментарии назвал себя Тарзаном. Поклонниц очень впечатлил кадр, где накачанный певец позирует возле пальм на жарком континенте.
Сергей Лазарев наслаждается отдыхом вместе с сыном Никитой в одном из экзотических уголков земного шара и не забывает радовать своих многочисленных фанатов яркими и интересными снимками.
Недавно певец решил показать подписчикам Instagram, как бы выглядел Тарзан в XXI веке. Он продемонстрировал свои снимки, где запечатлен лишь в шортах и солнцезащитных очках, сравнив себя с Тарзаном в хэштегах.
Подписчики 35-летнего артиста оценили его публикацию и написали множество положительных комментариев, отметив, что популярный певец - "идеальный мужчина", которого можно сравнивать с Аполлоном. Ведь Лазарев очень красив и сексуален, убеждены его многочисленные поклонницы.
Сергей Лазарев наслаждается отдыхом вместе с сыном Никитой в одном из экзотических уголков земного шара и не забывает радовать своих многочисленных фанатов яркими и интересными снимками.
Недавно певец решил показать подписчикам Instagram, как бы выглядел Тарзан в XXI веке. Он продемонстрировал свои снимки, где запечатлен лишь в шортах и солнцезащитных очках, сравнив себя с Тарзаном в хэштегах.
Подписчики 35-летнего артиста оценили его публикацию и написали множество положительных комментариев, отметив, что популярный певец - "идеальный мужчина", которого можно сравнивать с Аполлоном. Ведь Лазарев очень красив и сексуален, убеждены его многочисленные поклонницы.