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Сергей Лазарев опубликовал в Instagram пляжные снимки и назвал себя Тарзаном

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Instagram свежие пляжные снимки и в комментарии назвал себя Тарзаном. Поклонниц очень впечатлил кадр, где накачанный певец позирует возле пальм на жарком континенте.

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram пляжные снимки и назвал себя Тарзаном

Сергей Лазарев наслаждается отдыхом вместе с сыном Никитой в одном из экзотических уголков земного шара и не забывает радовать своих многочисленных фанатов яркими и интересными снимками.

Недавно певец решил показать подписчикам Instagram, как бы выглядел Тарзан в XXI веке. Он продемонстрировал свои снимки, где запечатлен лишь в шортах и солнцезащитных очках, сравнив себя с Тарзаном в хэштегах.

Подписчики 35-летнего артиста оценили его публикацию и написали множество положительных комментариев, отметив, что популярный певец - "идеальный мужчина", которого можно сравнивать с Аполлоном. Ведь Лазарев очень красив и сексуален, убеждены его многочисленные поклонницы.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:46

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