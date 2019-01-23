Юлия Романова жалеет об уходе из телепроекта «Дом-2»

«У меня очень твёрдый характер, я никогда не стану терпеть в свой адрес вещи подобные тем, что произнёс в своём профайле новый участник, пришедший ко мне! Я всегда буду говорить о том, что мне не нравится! Именно поэтому в тот момент я посчитала нужным сказать слова о том, что я готова уйти!», - написала она.





Участница настолько разгорячилась, что сообщила Владу Кадони о готовности уйти за ворота, отдав свое место грубияну, ведь создавать с ним пару она не собирается. И ведущий не стал уговаривать Юлю остаться. Он безо всяких эмоций попросил ее повторить последние слова и пройти к выходу, что она и сделала.В социальной сети Instagram Романова решила поднять тему ухода с реалити-шоу, объяснив свою позицию.Кроме того, девушка призналась, что сейчас очень жалеет о том, что так просто отказалась от места на телестройке, поскольку за несколько месяцев участия «Дом-2» стал для нее очень родным, как и все люди, которые там остались.Также Юля поблагодарила всех тех поклонников, которые после выхода эфира с ее уходом буквально завалили ее direct добрыми словами и пожеланиями. Она сообщила, что ей очень приятно, но к сожалению, вернуться обратно не может.