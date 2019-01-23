Учёные поставили Александру Македонскому неожиданный смертельный диагноз





Сотрудники Университета Отаго проанализировали исторические документы, описывающие предсмертные симптомы Александра Великого, поставив ему неожиданный диагноз. Ушёл из жизни 32-летний царь Македонии в 323 году до н. э. Полководец планировал очередную кампанию, когда его, по разным версиям, отравили, поразила смертельная инфекция или последствия алкоголизма.Новозеландские специалисты выдвинули новую версию, объяснив случившееся аутоиммунным неврологическим заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Так, перед смертью Македонский мучился болями в животе, лихорадкой, а затем впал в паралич, оставаясь вменяемым.Шесть дней после кончины тело царя не тлело, что приближённые сочти божественным вмешательством. На самом же деле, думают учёные, Македонский просто не умер, а лишь прекратил подавать признаки жизни.При Гийена-Барре паралич сковывает всё тело, дыхание становится неразличимым и поверхностным, температура падает. Синдром описали лишь в 1916 году. Столкнуться с ним царь мог из-за травмы мозга, аллергии или инфекции.