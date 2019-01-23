Учёные поставили Александру Македонскому неожиданный смертельный диагноз
Учёные из Новой Зеландии поставили Александру Македонскому неожиданный смертельный диагноз. Полководец мог скончаться от синдрома Гийена-Барре.
Сотрудники Университета Отаго проанализировали исторические документы, описывающие предсмертные симптомы Александра Великого, поставив ему неожиданный диагноз. Ушёл из жизни 32-летний царь Македонии в 323 году до н. э. Полководец планировал очередную кампанию, когда его, по разным версиям, отравили, поразила смертельная инфекция или последствия алкоголизма.
Новозеландские специалисты выдвинули новую версию, объяснив случившееся аутоиммунным неврологическим заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Так, перед смертью Македонский мучился болями в животе, лихорадкой, а затем впал в паралич, оставаясь вменяемым.
Шесть дней после кончины тело царя не тлело, что приближённые сочти божественным вмешательством. На самом же деле, думают учёные, Македонский просто не умер, а лишь прекратил подавать признаки жизни.
При Гийена-Барре паралич сковывает всё тело, дыхание становится неразличимым и поверхностным, температура падает. Синдром описали лишь в 1916 году. Столкнуться с ним царь мог из-за травмы мозга, аллергии или инфекции.
Сотрудники Университета Отаго проанализировали исторические документы, описывающие предсмертные симптомы Александра Великого, поставив ему неожиданный диагноз. Ушёл из жизни 32-летний царь Македонии в 323 году до н. э. Полководец планировал очередную кампанию, когда его, по разным версиям, отравили, поразила смертельная инфекция или последствия алкоголизма.
Новозеландские специалисты выдвинули новую версию, объяснив случившееся аутоиммунным неврологическим заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Так, перед смертью Македонский мучился болями в животе, лихорадкой, а затем впал в паралич, оставаясь вменяемым.
Шесть дней после кончины тело царя не тлело, что приближённые сочти божественным вмешательством. На самом же деле, думают учёные, Македонский просто не умер, а лишь прекратил подавать признаки жизни.
При Гийена-Барре паралич сковывает всё тело, дыхание становится неразличимым и поверхностным, температура падает. Синдром описали лишь в 1916 году. Столкнуться с ним царь мог из-за травмы мозга, аллергии или инфекции.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:32