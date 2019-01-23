Лиза Пескова раскритиковала неухоженных женщин

Не так давно Лиза Пескова отметила свое совершеннолетие (21 год), праздник прошел в Москве, хотя здесь она бывает редко. Девушка ведет свой блог в социальной сети Instagram, где делится с подписчиками личным мнением касательно того или иного тренда. Последний ее пост посвящен новой тенденции – болипозитив. На просторах Сети она встретила пост жительницы Англии, которая призывает девушек перестать брить ноги и подмышки, а затем публиковать фотографии этих частей тела в Интернете. Таким образом англичанка хотела заявить о протесте «стереотипного» понимания женской красоты. Другая девушка написала, что готова принять себя любую, даже с прыщами. Такое свободное мышление возмутило Лизу Пескову, ей не понятно, зачем рассказывать об этом всему миру. Тем более, что прыщи – заболевание акне, это говорит о проблемах с кожей, как и целлюлит.Лиза Пескова заявила, что лучшим решением будет заняться спортом и пересмотреть свой рацион. Конечно, есть проблемы со здоровьем, которые никак не исправить. И в этом случае ничего не поделаешь, остается просто принять себя и полюбить такой, какая есть. Однако не стоить путать любовь к себе и обычную лень.