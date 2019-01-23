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Лиза Пескова раскритиковала неухоженных женщин

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза Пескова в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками мнением касательно неухоженных женщин. Она считает, что многие не до конца понимают, что значит бодипозитив.

Лиза Пескова раскритиковала неухоженных женщин

Не так давно Лиза Пескова отметила свое совершеннолетие (21 год), праздник прошел в Москве, хотя здесь она бывает редко. Девушка ведет свой блог в социальной сети Instagram, где делится с подписчиками личным мнением касательно того или иного тренда. Последний ее пост посвящен новой тенденции – болипозитив. На просторах Сети она встретила пост жительницы Англии, которая призывает девушек перестать брить ноги и подмышки, а затем публиковать фотографии этих частей тела в Интернете. Таким образом англичанка хотела заявить о протесте «стереотипного» понимания женской красоты. Другая девушка написала, что готова принять себя любую, даже с прыщами. Такое свободное мышление возмутило Лизу Пескову, ей не понятно, зачем рассказывать об этом всему миру. Тем более, что прыщи – заболевание акне, это говорит о проблемах с кожей, как и целлюлит.

Лиза Пескова заявила, что лучшим решением будет заняться спортом и пересмотреть свой рацион. Конечно, есть проблемы со здоровьем, которые никак не исправить. И в этом случае ничего не поделаешь, остается просто принять себя и полюбить такой, какая есть. Однако не стоить путать любовь к себе и обычную лень.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:34

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