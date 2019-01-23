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Конспирологи: Президентских выборов в США в 2020 году не будет

Конспирологи считают, что президентских выборов в США в 2020 году не будет. Это связали с нежеланием Дональда Трампа готовить к лету избирательную кампанию.
Конспирологи: Президентских выборов в США в 2020 году не будет

The Independent выпустила статью, в которой Пиппа Мальмгрен, экс-советник Белого дома, рассказала, чего американцам ждать от президентских выборов 2020 года. Как известно, с 2016-го, когда Трампа выбрали главой США, идёт жёсткая медийная борьба между двумя правящими партиями. Политику предсказывали падение рейтингов и импичмент, а теперь оппозиция не сомневается, что на второй срок ему не остаться.

Несмотря на плачевное положение дел, Трампу и его помощникам не о чем беспокоиться, утверждает Мальмгрен, ведь никто баллотироваться в 2020 году не намерен. Летом 2019-го в США начнётся активная избирательная кампания. В интересах Трампа дать американскому народу какие-либо убедительные результаты, которых его партия добилась за 4 года в Белом доме.

Если политик не заинтересован во втором сроке, трудно понять, зачем вообще ему было нужно президентство. Пока критики Трампа рассуждают о его таинственной стратегии, конспирологи убеждены: спокойствие главы США объясняется отменой выборов 2020-го. Президент готовится к третьей мировой войне, нашествию инопланетян, атаке Нибиру или другим апокалиптическим событиям, убеждены сторонники конспирологических версий современной истории.



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:15

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