Renault приступил к выпуску новых версий фургонов Master для России
Renault занялся выпуском новых версий фургонов Master для России. Уже начали принимать предзаказы на обновленные версии текущего модельного года.
Скоро первые серийные образцы попадут в руки дилеров. Стоит отметить выход в свет версии грузоподъемностью до 2 490 кг. Такие авто можно будет применять без ограничений в центре Москвы, а также в прочих крупных городах России, потому что для них нормы грузового автотранспорта действовать не будут. Цена на такую модификацию стартует от 1 760 000 руб. Данная информация предоставлена пресс-центром компании-производителя. У авто в техническом оснащении не будет обновлений. Машину оснастят дизельным силовым агрегатом Евро-5, генерирующим 125 – 150 л.с. Вместе с данным силовым агрегатом предлагается шестиступенчатая механическая КП.
Автоконцерн Renault может предложить широкий список опций для всех версий и ряд предложений, касающихся обустройства грузового, а также пассажирского отсека. Его можно переоборудовать под транспортировку различных грузов. В РФ представлены версии с грузоподъемностью 336 – 2059 кг.
Скоро первые серийные образцы попадут в руки дилеров. Стоит отметить выход в свет версии грузоподъемностью до 2 490 кг. Такие авто можно будет применять без ограничений в центре Москвы, а также в прочих крупных городах России, потому что для них нормы грузового автотранспорта действовать не будут. Цена на такую модификацию стартует от 1 760 000 руб. Данная информация предоставлена пресс-центром компании-производителя. У авто в техническом оснащении не будет обновлений. Машину оснастят дизельным силовым агрегатом Евро-5, генерирующим 125 – 150 л.с. Вместе с данным силовым агрегатом предлагается шестиступенчатая механическая КП.
Автоконцерн Renault может предложить широкий список опций для всех версий и ряд предложений, касающихся обустройства грузового, а также пассажирского отсека. Его можно переоборудовать под транспортировку различных грузов. В РФ представлены версии с грузоподъемностью 336 – 2059 кг.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:08