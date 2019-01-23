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Renault приступил к выпуску новых версий фургонов Master для России

Renault занялся выпуском новых версий фургонов Master для России. Уже начали принимать предзаказы на обновленные версии текущего модельного года.

Renault приступил к выпуску новых версий фургонов Master для России

Скоро первые серийные образцы попадут в руки дилеров. Стоит отметить выход в свет версии грузоподъемностью до 2 490 кг. Такие авто можно будет применять без ограничений в центре Москвы, а также в прочих крупных городах России, потому что для них нормы грузового автотранспорта действовать не будут. Цена на такую модификацию стартует от 1 760 000 руб. Данная информация предоставлена пресс-центром компании-производителя. У авто в техническом оснащении не будет обновлений. Машину оснастят дизельным силовым агрегатом Евро-5, генерирующим 125 – 150 л.с. Вместе с данным силовым агрегатом предлагается шестиступенчатая механическая КП.

Автоконцерн Renault может предложить широкий список опций для всех версий и ряд предложений, касающихся обустройства грузового, а также пассажирского отсека. Его можно переоборудовать под транспортировку различных грузов. В РФ представлены версии с грузоподъемностью 336 – 2059 кг.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:08

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