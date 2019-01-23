Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели





Скандал вокруг Dolce & Gabbana разгорелся после того, как знаменитый дом моды выпустил три рекламных ролика, в которых показано, как китайская модель совершает попытки есть блюда итальянской кухни палочками для еды. Предполагалось, что 40-секундные видео станут частью кампании по продвижению итальянского модного центра «DG Loves China» перед показом мод в Шанхае в ноябре прошлого года.Однако общественность обвинила бренд в расовых стереотипах, а последовавшая за этим шумиха привела к отмене предстоящего показа мод, а знаменитости, дистрибьюторы и потребители вовсе бойкотировали торговую марку.Китайская модель, принявшая участие в промо-акции, после двух месяцев молчания впервые призналась, что негативная реакция общества затронула и ее жизнь: она стала жертвой угроз, преследований и нападок в интернете. По ее словам, она недостаточно продумала сюжет видео, но никогда не проявила бы неуважения к своей родине. Она извинилась перед соотечественниками и пообещала извлечь урок из этой ситуации.Манекенщица надеялась, что работа с таким крупным модным брендом, как D & G положительно отразится на ее деятельности в модельном бизнесе, но вместо этого рекламная кампания почти полностью разрушила ее карьеру.