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Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели
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Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели

Китайская модель, которая снялась в скандальной рекламе Dolce & Gabbana, нарушила свое молчание, чтобы извиниться перед соотечественниками. Она также призналась, что рекламная кампания знаменитого бренда почти разрушила ее карьеру. Соответствующую информацию опубликовало зарубежное издание Independent.


Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели

Скандал вокруг Dolce & Gabbana разгорелся после того, как знаменитый дом моды выпустил три рекламных ролика, в которых показано, как китайская модель совершает попытки есть блюда итальянской кухни палочками для еды. Предполагалось, что 40-секундные видео станут частью кампании по продвижению итальянского модного центра «DG Loves China» перед показом мод в Шанхае в ноябре прошлого года.

Однако общественность обвинила бренд в расовых стереотипах, а последовавшая за этим шумиха привела к отмене предстоящего показа мод, а знаменитости, дистрибьюторы и потребители вовсе бойкотировали торговую марку.

Китайская модель, принявшая участие в промо-акции, после двух месяцев молчания впервые призналась, что негативная реакция общества затронула и ее жизнь: она стала жертвой угроз, преследований и нападок в интернете. По ее словам, она недостаточно продумала сюжет видео, но никогда не проявила бы неуважения к своей родине. Она извинилась перед соотечественниками и пообещала извлечь урок из этой ситуации.

Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели

Манекенщица надеялась, что работа с таким крупным модным брендом, как D & G положительно отразится на ее деятельности в модельном бизнесе, но вместо этого рекламная кампания почти полностью разрушила ее карьеру.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:00

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