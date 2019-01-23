Boeing испытал автономное пассажирское воздушное судно





Сотрудники компании выступили с заявлением, что они продолжают трудиться в сфере безопасного и сбалансированного передвижения в городских условиях.Первое испытание PAV помогло протестировать взлет и посадку вертикально и парение в промежутках между этими маневрами. Эксперты считают, что во время следующего тестирования производители опробуют полет, для которого необходимо использовать подъемную силу крыла, а также переход между двумя видами полета: горизонтальным и вертикальным. Данная модель автономного пассажирского воздушного судна получила электродвигатель. Производители уверяют, что он рассчитан на полностью автономный полет на 80 километров.