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Boeing испытал автономное пассажирское воздушное судно

Американская корпорация The Boeing Company впервые запустила в небо автономное пассажирское воздушное судно (PAV). Данное устройство разработано для передвижения в чертах города.
Boeing испытал автономное пассажирское воздушное судно

Сотрудники компании выступили с заявлением, что они продолжают трудиться в сфере безопасного и сбалансированного передвижения в городских условиях.

Первое испытание PAV помогло протестировать взлет и посадку вертикально и парение в промежутках между этими маневрами. Эксперты считают, что во время следующего тестирования производители опробуют полет, для которого необходимо использовать подъемную силу крыла, а также переход между двумя видами полета: горизонтальным и вертикальным. Данная модель автономного пассажирского воздушного судна получила электродвигатель. Производители уверяют, что он рассчитан на полностью автономный полет на 80 километров.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:51

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