В Москве водитель автомобиля Honda сбил двух пенсионерок
В Москве водитель автомобиля Honda сбил двух пенсионерок. Пострадавших женщин скорая помощь увезла в больницу, пишет портал "Народные новости".
Авария случилась недалеко от Филевского парка, на углу улиц Минская и Большая Филевская. Пока неизвестно, почему водитель не смог справиться с управлением автомобиля. Обе пожилые женщины доставлены в больницу. В каком они состоянии, информации пока нет.
Водитель транспортного средства остался на месте происшествия. Подробности выясняются сотрудниками ГИБДД.
Авария случилась недалеко от Филевского парка, на углу улиц Минская и Большая Филевская. Пока неизвестно, почему водитель не смог справиться с управлением автомобиля. Обе пожилые женщины доставлены в больницу. В каком они состоянии, информации пока нет.
Водитель транспортного средства остался на месте происшествия. Подробности выясняются сотрудниками ГИБДД.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:47