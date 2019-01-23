В Москве водитель автомобиля Honda сбил двух пенсионерок





Авария случилась недалеко от Филевского парка, на углу улиц Минская и Большая Филевская. Пока неизвестно, почему водитель не смог справиться с управлением автомобиля. Обе пожилые женщины доставлены в больницу. В каком они состоянии, информации пока нет.Водитель транспортного средства остался на месте происшествия. Подробности выясняются сотрудниками ГИБДД.