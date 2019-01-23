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В Москве водитель автомобиля Honda сбил двух пенсионерок

В Москве водитель автомобиля Honda сбил двух пенсионерок. Пострадавших женщин скорая помощь увезла в больницу, пишет портал "Народные новости".
В Москве водитель автомобиля Honda сбил двух пенсионерок

Авария случилась недалеко от Филевского парка, на углу улиц Минская и Большая Филевская. Пока неизвестно, почему водитель не смог справиться с управлением автомобиля. Обе пожилые женщины доставлены в больницу. В каком они состоянии, информации пока нет.

Водитель транспортного средства остался на месте происшествия. Подробности выясняются сотрудниками ГИБДД.



 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:47

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