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Елена Малышева изменилась до неузнаваемости из-за "уколов красоты"

57-летняя Елена Малышева изменилась до неузнаваемости, потеряв естественность лица, из-за "уколов красоты". Ведущая программ "Жить здорово" и "Здоровье" недавно опубликовала в Instagram снимок с Ариной Шараповой и Татьяной Устиновой. Поклонники посчитали, что телезвезда явно переборщила с ботоксом.

Елена Малышева изменилась до неузнаваемости из-за "уколов красоты"

Известная телеведущая на протяжении 20 лет прибегает к услугам пластических хирургов и не скрывает этого факта. Но большинство фанатов Елены Малышевой полагают: инъекционные методы омоложения - не лучший вариант для профессора и телезвезды.

После того, как в Instagram 57-летней знаменитости появилась фотография, где ведущая позирует с подругами, некоторые подписчики заявили, что ее невозможно узнать из-за пластических процедур: "Малышева все показала, что надо было скрыть", "Какая вы не симпатичная", "Очень неудачное фото", "Без макияжа не узнать".

Большинство комментаторов критиковать кумира за чрезмерное омоложение не стали, оставив под снимком комплименты в адрес Елены Малышевой. Они полагают: ведущая "Жить здорово" заслужила уважение благодаря своим душевным и профессиональным качествам, а наличие косметики на лице или филеров к этому никак не относится.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:43

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