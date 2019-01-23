Елена Малышева изменилась до неузнаваемости из-за "уколов красоты"

Известная телеведущая на протяжении 20 лет прибегает к услугам пластических хирургов и не скрывает этого факта. Но большинство фанатов Елены Малышевой полагают: инъекционные методы омоложения - не лучший вариант для профессора и телезвезды.После того, как в Instagram 57-летней знаменитости появилась фотография, где ведущая позирует с подругами, некоторые подписчики заявили, что ее невозможно узнать из-за пластических процедур: "Малышева все показала, что надо было скрыть", "Какая вы не симпатичная", "Очень неудачное фото", "Без макияжа не узнать".Большинство комментаторов критиковать кумира за чрезмерное омоложение не стали, оставив под снимком комплименты в адрес Елены Малышевой. Они полагают: ведущая "Жить здорово" заслужила уважение благодаря своим душевным и профессиональным качествам, а наличие косметики на лице или филеров к этому никак не относится.