Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков обсудил перспективы развития банка с Дмитрием Медведевым





«Мы реализуем проекты оборонно-промышленного комплекса на сумму в 130 млрд рублей. Система осуществления расчетов готова, персонал для работы с ОПК подобран. Мы готовы сопровождать ранее заключенные договора и одновременно браться за новые, которые заводятся сразу на наш банк. Доля обслуживания гособоронзаказа России превысила 30%», - рассказал Фрадков.ПСБ намерен сохранить универсальную стратегию развития, продолжая работать с предпринимателями, рыночными отраслями экономики, сегментом ОПК. В этом году поддержка бизнеса вырастет в два раза и достигнет 150 млрд рублей. Продолжится работа по улучшению качества обслуживания клиентов и внедрению новых электронных сервисов, позволяющих предпринимателям осуществлять свою деятельность удаленно, без посещения филиалов банка.Дмитрий Медведев отметил, что согласен с идеологией универсальности Промсвязьбанка и считает выбранную им схему работы лучшим вариантом для сохранения устойчивости и наращивания своего присутствия в разных секторах.