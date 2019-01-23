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Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков обсудил перспективы развития банка с Дмитрием Медведевым

Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков обсудил перспективы развития и проделанную в прошлом году работу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Финансовое учреждение продолжит придерживаться универсальной политики, сообщает РИА LIVE24.
Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков обсудил перспективы развития банка с Дмитрием Медведевым

«Мы реализуем проекты оборонно-промышленного комплекса на сумму в 130 млрд рублей. Система осуществления расчетов готова, персонал для работы с ОПК подобран. Мы готовы сопровождать ранее заключенные договора и одновременно браться за новые, которые заводятся сразу на наш банк. Доля обслуживания гособоронзаказа России превысила 30%», - рассказал Фрадков.

ПСБ намерен сохранить универсальную стратегию развития, продолжая работать с предпринимателями, рыночными отраслями экономики, сегментом ОПК. В этом году поддержка бизнеса вырастет в два раза и достигнет 150 млрд рублей. Продолжится работа по улучшению качества обслуживания клиентов и внедрению новых электронных сервисов, позволяющих предпринимателям осуществлять свою деятельность удаленно, без посещения филиалов банка.

Дмитрий Медведев отметил, что согласен с идеологией универсальности Промсвязьбанка и считает выбранную им схему работы лучшим вариантом для сохранения устойчивости и наращивания своего присутствия в разных секторах.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 16:36

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