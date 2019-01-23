Поедающего гамбургер Джека Николсона засняли на баскетбольном матче
Джек Николсон пришел посмотреть баскетбольный матч со своим сыном Рэймондом. Родственники смотрели игру команды «Лос-Анджелес Лейкерс», актер при этом с аппетитом ел гамбургер и картофель-фри.
Снимки, где Джек Николсон трапезничает фастфудом, облетели весь Интернет, и многие поклонники стали переживать за своего кумира. Ведь любимец многих набрал лишний вес. Фолловеры рекомендуют ему отказаться от такой еды, поскольку ожирение может привести его к проблемам с сердцем.
Всем известно, что 81-летний Джек Николсон очень часто посещает игры своих любимых команд. И если сравнить предыдущие фотографии с матчей, то невооруженным глазом можно заметить, как актер Голливуда значительно прибавил в весе.
Снимки, где Джек Николсон трапезничает фастфудом, облетели весь Интернет, и многие поклонники стали переживать за своего кумира. Ведь любимец многих набрал лишний вес. Фолловеры рекомендуют ему отказаться от такой еды, поскольку ожирение может привести его к проблемам с сердцем.
Всем известно, что 81-летний Джек Николсон очень часто посещает игры своих любимых команд. И если сравнить предыдущие фотографии с матчей, то невооруженным глазом можно заметить, как актер Голливуда значительно прибавил в весе.