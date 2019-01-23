Поедающего гамбургер Джека Николсона засняли на баскетбольном матче

Снимки, где Джек Николсон трапезничает фастфудом, облетели весь Интернет, и многие поклонники стали переживать за своего кумира. Ведь любимец многих набрал лишний вес. Фолловеры рекомендуют ему отказаться от такой еды, поскольку ожирение может привести его к проблемам с сердцем.Всем известно, что 81-летний Джек Николсон очень часто посещает игры своих любимых команд. И если сравнить предыдущие фотографии с матчей, то невооруженным глазом можно заметить, как актер Голливуда значительно прибавил в весе.