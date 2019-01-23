АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила карьеру китайской модели
EUR 75.55 USD 66.55
Курс валют на 23.01.2019

Поедающего гамбургер Джека Николсона засняли на баскетбольном матче

Джек Николсон пришел посмотреть баскетбольный матч со своим сыном Рэймондом. Родственники смотрели игру команды «Лос-Анджелес Лейкерс», актер при этом с аппетитом ел гамбургер и картофель-фри.
Поедающего гамбургер Джека Николсона засняли на баскетбольном матче

Снимки, где Джек Николсон трапезничает фастфудом, облетели весь Интернет, и многие поклонники стали переживать за своего кумира. Ведь любимец многих набрал лишний вес. Фолловеры рекомендуют ему отказаться от такой еды, поскольку ожирение может привести его к проблемам с сердцем.

Всем известно, что 81-летний Джек Николсон очень часто посещает игры своих любимых команд. И если сравнить предыдущие фотографии с матчей, то невооруженным глазом можно заметить, как актер Голливуда значительно прибавил в весе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анжелика Варум показала в Instagram
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram
Лиза Пескова раскритиковала неухоженных
Либерж Кпадону из-за тяжелой болезни за
Конспирологи: Президентских выборов в
Renault приступил к выпуску новых
По мнению Ольги Сударкиной, Дмитрий
Boeing испытал автономное пассажирское
Елена Малышева изменилась до
Поедающего гамбургер Джека Николсона
Учёные поставили Александру
Юлия Романова жалеет об уходе из
Apple рассказала о пользе iPhone во
Ума Турман посетила Неделю моды с
УАЗ начал выпуск фургона версии УАЗ
Реклама Dolce & Gabbana почти разрушила
Селин Дион появилась на показе в Париже
В Москве водитель автомобиля Honda сбил
Диетолог рассказал, чем полезны зеленые
Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков
"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов
Вадим Казаченко встал на защиту
Philips вернулась на рынок наушников с
Рэпер Мот показал лицо маленького сына
Meizu анонсировала смартфон Zero без
Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц
Анна Хилькевич решила стать похожей на
Honda Urban EV дебютирует в марте на
Максим Галкин показал в Instagram
Владимир Соловьёв показал свое
Просмотреть все новости