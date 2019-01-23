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Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствий

Американская компания Apple выступила с заявлением, что iPhone способен принести много пользы во время стихийных бедствий. Об этом сказано в докладе, размещенном на сайте некоммерческой организации CDP.
Apple рассказала о пользе iPhone во время стихийных бедствий

Представители Apple в рамках проекта компании по изучению воздействия на экологию технологических корпораций, рассказали, что iPhone способен спасти человека при наступлении засухи, а также во время цунами, урагана и других стихийных бедствий.

Разработчики «яблочных» мобильных телефонов говорят о том, что их устройство способно прийти на помощь в различных чрезвычайных ситуациях. Девайс может быть использован в качестве осветительного устройства, сирены и рации. Также он поможет найти необходимую информацию во Всемирной паутине. Например, как оказать первую до медицинскую помощь. Пополнить заряд iPhone можно с помощью подключения к автомобильным аккумуляторам. Брендовые смартфоны снабжены дополнительной функцией SOS. Она может автоматически вызвать службы спасения.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:23

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