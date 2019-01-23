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"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов призвал не ходить на концерт Пугачёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал поклонников не ходить на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. Предстоящее шоу журналист назвал халтурой.
"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов призвал не ходить на концерт Пугачёвой

Соседов резко высказался по поводу творчества Пугачёвой за последние 10 лет. Хотя критик всегда был большим поклонником Примадонны, последние её хиты и отношение к своему слушателю ему решительно не нравятся. Журналист не понимает, почему певица до сих пор не может достойно уйти со сцены.

Для Соседова остаётся вопросом, как артист может давать концерты раз в 10 лет. Такое отношение он сравнил с подкидыванием преданным фанатам "кости".

Обещанное шоу к 70-летию Пугачёвой для её поклонника - оскорбление и пощёчина. Призывая зрителей не покупать билеты, Соседов охарактеризовал будущий концерт как халтуру. В частности, это относится к использованию певицей фонограммы.
"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов призвал не ходить на концерт Пугачёвой

"Всё, что происходит с ней последние лет десять, - это самоуничтожение", - высказался Соседов.

Не нравятся журналисту и последние песни Пугачёвой. Ужасной и бездарной он назвал композицию "Поживи в моей шкуре". Критик вспомнил, что живя в замке со штатом прислуги, Примадонна забыла, каково ездить на метро или самой ходить за продуктами в магазин, поэтому преподносить такие стихи публике с её стороны смешно и неуважительно.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:34

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