"Сама себя уничтожила": Сергей Соседов призвал не ходить на концерт Пугачёвой
Музыкальный критик Сергей Соседов призвал поклонников не ходить на юбилейный концерт Аллы Пугачёвой. Предстоящее шоу журналист назвал халтурой.
Соседов резко высказался по поводу творчества Пугачёвой за последние 10 лет. Хотя критик всегда был большим поклонником Примадонны, последние её хиты и отношение к своему слушателю ему решительно не нравятся. Журналист не понимает, почему певица до сих пор не может достойно уйти со сцены.
Для Соседова остаётся вопросом, как артист может давать концерты раз в 10 лет. Такое отношение он сравнил с подкидыванием преданным фанатам "кости".
Обещанное шоу к 70-летию Пугачёвой для её поклонника - оскорбление и пощёчина. Призывая зрителей не покупать билеты, Соседов охарактеризовал будущий концерт как халтуру. В частности, это относится к использованию певицей фонограммы.
Не нравятся журналисту и последние песни Пугачёвой. Ужасной и бездарной он назвал композицию "Поживи в моей шкуре". Критик вспомнил, что живя в замке со штатом прислуги, Примадонна забыла, каково ездить на метро или самой ходить за продуктами в магазин, поэтому преподносить такие стихи публике с её стороны смешно и неуважительно.
Соседов резко высказался по поводу творчества Пугачёвой за последние 10 лет. Хотя критик всегда был большим поклонником Примадонны, последние её хиты и отношение к своему слушателю ему решительно не нравятся. Журналист не понимает, почему певица до сих пор не может достойно уйти со сцены.
Для Соседова остаётся вопросом, как артист может давать концерты раз в 10 лет. Такое отношение он сравнил с подкидыванием преданным фанатам "кости".
Обещанное шоу к 70-летию Пугачёвой для её поклонника - оскорбление и пощёчина. Призывая зрителей не покупать билеты, Соседов охарактеризовал будущий концерт как халтуру. В частности, это относится к использованию певицей фонограммы.
"Всё, что происходит с ней последние лет десять, - это самоуничтожение", - высказался Соседов.
Не нравятся журналисту и последние песни Пугачёвой. Ужасной и бездарной он назвал композицию "Поживи в моей шкуре". Критик вспомнил, что живя в замке со штатом прислуги, Примадонна забыла, каково ездить на метро или самой ходить за продуктами в магазин, поэтому преподносить такие стихи публике с её стороны смешно и неуважительно.