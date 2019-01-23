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Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Ирина Пинчук расстались

Очень счастлива была ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова от того, что в период ее работы на Острове любви образовалась новая пара. Ирина Пинчук и Валерий Блюменкранц неожиданно для всех воспылали друг к другу чувствами и решили попробовать построить отношения.

Стоит отметить, что долгое время публика, как и многие участники, не верила в искренность и серьезность намерений новоиспеченных возлюбленных. Многие предполагали, что ребята образовали союз лишь для того, чтобы закрепиться на проекте.

Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Ирина Пинчук расстались

Однако, когда на Сейшелах состоялось знакомство Валеры с родителями Иры, которые были очень негативно настроены против него, молодой человек смог убедить зрителей и родственников своей избранницы в том, что он действительно влюблен и настроен очень решительно.

С тех пор поклонники телестройки радуются тому, что в периметре впервые за долгое время образовалась пара, за которой очень интересно наблюдать.

Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Ирина Пинчук расстались

Впрочем, если верить слухам, в реальном времени Блюменкранц и Пинчук расстались, но пока неизвестно, по какой именно причине. Часть зрителей считает, что виновником стал парень, которому надоело играть роль положительного персонажа, и он начал во всей красе показывать свое истинное лицо, и его возлюбленной это не понравилось. Другая часть уверена, что во всем виновата девушка, которой стало неинтересно рядом с избранником, и она переключилась на новеньких участников, прибывших в тропики. Есть и третья часть, которая предпочитает не верить слухам, считая, что Валера и Ира прекрасно друг другу подходят, а потому не станут так быстро расставаться.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:16

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