Участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Ирина Пинчук расстались





Стоит отметить, что долгое время публика, как и многие участники, не верила в искренность и серьезность намерений новоиспеченных возлюбленных. Многие предполагали, что ребята образовали союз лишь для того, чтобы закрепиться на проекте.Однако, когда на Сейшелах состоялось знакомство Валеры с родителями Иры, которые были очень негативно настроены против него, молодой человек смог убедить зрителей и родственников своей избранницы в том, что он действительно влюблен и настроен очень решительно.С тех пор поклонники телестройки радуются тому, что в периметре впервые за долгое время образовалась пара, за которой очень интересно наблюдать.Впрочем, если верить слухам, в реальном времени Блюменкранц и Пинчук расстались, но пока неизвестно, по какой именно причине. Часть зрителей считает, что виновником стал парень, которому надоело играть роль положительного персонажа, и он начал во всей красе показывать свое истинное лицо, и его возлюбленной это не понравилось. Другая часть уверена, что во всем виновата девушка, которой стало неинтересно рядом с избранником, и она переключилась на новеньких участников, прибывших в тропики. Есть и третья часть, которая предпочитает не верить слухам, считая, что Валера и Ира прекрасно друг другу подходят, а потому не станут так быстро расставаться.