Вадим Казаченко встал на защиту Александра Головина в скандале с незаконнорожденной дочерью





Скандал вокруг звезды сериала «Кадетство» разгорелся после того, как стало известно, что он является отцом девочки Оливии, родившейся у его бывшей подруги Светланы Белогуровой, но отказывается принимать участие в жизни ребенка. Экс-возлюбленная принялась искать справедливость на телевидении и поведала свою историю в эфире двух ток-шоу. По словам молодой матери, от Александра Головина ей не нужно ничего, кроме ежемесячной финансовой поддержки в размере 50 тысяч рублей и признания Оливии своей дочерью.На защиту молодого артиста встали многие знаменитые персоны, включая Владимира Стеклова, Бориса Грачевского, Кирилла Емельянова, а недавно к ним присоединился и популярный в прошлом певец Вадим Казаченко. Исполнитель отметил, что в своей жизни сталкивался с подобной ситуацией. Он дал Александру Головину несколько советов о том, как справиться с проблемой. Во-первых, артисту необходимо воздержаться от участия в ток-шоу, во-вторых, погрузиться в работу и не отвечать на провокации, а в-третьих, в самом крайнем случае решать вопрос в суде.