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Селин Дион появилась на показе в Париже с мужчиной младше себя на 17 лет

Селин Дион пришла на неделю моды, проходившей в Париже, вместе со своим новым бойфрендом Пепе Муньосом. Профессиональный испанский танцор младше канадской певицы на 17 лет, однако разница в возрасте влюбленных совсем не смущает.

Селин Дион появилась на показе в Париже с мужчиной младше себя на 17 лет

Певица в первый раз появилась на публике в компании Пепе более года назад. После этого появилось много слухов по поводу их романа. Однако официально они еще не объявляли себя парой. На показе возлюбленные открыто флиртовали друг с другом, не скрывая взаимной симпатии.

Селин Дион появилась на показе в Париже с мужчиной младше себя на 17 лет

Модное мероприятие прошло на высшем уровне. Селин Дион во время выхода модельера Александра Вотье аплодировала стоя. На данных событиях собираются многие звезды, желая увидеть в живую новые коллекции знаменитых дизайнеров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:55

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