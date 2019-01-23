Селин Дион появилась на показе в Париже с мужчиной младше себя на 17 лет
Селин Дион пришла на неделю моды, проходившей в Париже, вместе со своим новым бойфрендом Пепе Муньосом. Профессиональный испанский танцор младше канадской певицы на 17 лет, однако разница в возрасте влюбленных совсем не смущает.
Певица в первый раз появилась на публике в компании Пепе более года назад. После этого появилось много слухов по поводу их романа. Однако официально они еще не объявляли себя парой. На показе возлюбленные открыто флиртовали друг с другом, не скрывая взаимной симпатии.
Модное мероприятие прошло на высшем уровне. Селин Дион во время выхода модельера Александра Вотье аплодировала стоя. На данных событиях собираются многие звезды, желая увидеть в живую новые коллекции знаменитых дизайнеров.
Певица в первый раз появилась на публике в компании Пепе более года назад. После этого появилось много слухов по поводу их романа. Однако официально они еще не объявляли себя парой. На показе возлюбленные открыто флиртовали друг с другом, не скрывая взаимной симпатии.
Модное мероприятие прошло на высшем уровне. Селин Дион во время выхода модельера Александра Вотье аплодировала стоя. На данных событиях собираются многие звезды, желая увидеть в живую новые коллекции знаменитых дизайнеров.