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Philips вернулась на рынок наушников с беспроводной моделью

Нидерландская компания Philips вернулась на потребительский рынок наушников с беспроводной моделью. Новинка получила название UpBeat SHB2505.
Philips вернулась на рынок наушников с беспроводной моделью

Производитель электронной техники Philips длительное время не выходил на рынок с новинками наушников. Недавно разработанная модель беспроводного гаджета получила достаточно много различных интеллектуальных функций. Также производители уверяют, что девайс будет функционировать автономно до 12 часов. Это все пользователю достанется за относительно низкую цену. Так же, как аналоги, новая модель поступает на реализацию в комплекте с кейсом, в котором можно хранить и заряжать наушники. В характеристике к UpBeat SHB2505 заявлено, что они могут работать три часа беспрерывно. Кейс дает полную зарядку аксессуару три раза. Устройство имеет поддержку Bluetooth 5.0. При извлечении наушников из кейса, они автоматически подключаются к необходимому устройству: смартфон или плеер. Девайсом можно пользоваться при совершении звонков. Это возможно благодаря микрофону, расположенному в корпусе гаджета.
Philips вернулась на рынок наушников с беспроводной моделью

Разработчики предусмотрели возможность использовать наушников по одному. Новинка попадет на потребительский рынок в четырех цветах: черный, белый, синий, фиолетовый. Ее стоимость составит 99 евро. Представители компании заявили, что в текущем году в планах выпуск большого количества новинок.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:30

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