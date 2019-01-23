Рэпер Мот показал лицо маленького сына на Мальдивах

Ранее Мот старался держать в секрете лицо сына от общественности, но в этот раз он изменил свою позицию, показав подписчикам внешность мальчика. Под снимком, на котором рэпер запечатлен вместе со своим сыном и супругой, Мот поздравил наследника с днем рождения, ведь сыну исполнился год. В своем посте артист выразил слова благодарности жене за наследника. Музыкант также пообещал Соломону в следующем году подарить на именины костюм Спайди.Супруга рэпера также поздравила сына в Сети, назвав его «маленьким комочком счастья», изменившим их жизнь. Пост Марии Мельниковой в течение суток собрал свыше 340 тысяч одобрительных лайков и около 3,3 тысяч комментариев.