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Рэпер Мот показал лицо маленького сына на Мальдивах

Рэп-исполнитель Мот, настоящее имя которого Матвей Мельников, ранее показывал фанатам в соцсети Instagram личные снимки. Однако в этот раз музыкант решился продемонстрировать поклонникам лицо своего маленького наследника Соломона, сделав фото во время отдыха на Мальдивских островах.

Рэпер Мот показал лицо маленького сына на Мальдивах

Ранее Мот старался держать в секрете лицо сына от общественности, но в этот раз он изменил свою позицию, показав подписчикам внешность мальчика. Под снимком, на котором рэпер запечатлен вместе со своим сыном и супругой, Мот поздравил наследника с днем рождения, ведь сыну исполнился год. В своем посте артист выразил слова благодарности жене за наследника. Музыкант также пообещал Соломону в следующем году подарить на именины костюм Спайди.

Рэпер Мот показал лицо маленького сына на Мальдивах

Супруга рэпера также поздравила сына в Сети, назвав его «маленьким комочком счастья», изменившим их жизнь. Пост Марии Мельниковой в течение суток собрал свыше 340 тысяч одобрительных лайков и около 3,3 тысяч комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:21

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