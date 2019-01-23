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Анна Хилькевич решила стать похожей на Памелу Андерсон

Звезда телесериала «Универ» Анна Хилькевич около месяца находится в отпуске в Таиланде и делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями, где демонстрирует наряды и купальные костюмы. На этот раз она решила стать похожей на американскую актрису Памелу Андресон и обработала фотографию с помощью фотошопа.
Анна Хилькевич решила стать похожей на Памелу Андерсон

Анна Хилькевич привыкла к бесконечной критике ее персоны со стороны подписчиков в социальной сети Instagram. Многие считают, что у нее много пластических операций, также им не нравится, как она одевается и даже как воспитывает наследников. Однако расстраиваться Хилькевич по этому поводу не спешит, наоборот, она решила относиться ко всему с юмором. Последний пост артистка посвятила воплощению в жизнь давней мечты. Дело в том, что актриса давно хотела быть похожей на звезду телесериала «Спасатели Малибу» Памелу Андерсон. А под постом она в шутливой форме написала: «Всегда хотела такое фото))), и такую грудь, и эту обувь, но хейтеры же скажут, что это фотошоп».

Большинство читателей блога Анны Хилькевич оценили юмор своего кумира и оставили множество шутливых комментариев, мол, совсем не видно, что все это фотошоп. Кто-то отметил, что сходство звезд просто колоссальное.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:14

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