Анна Хилькевич решила стать похожей на Памелу Андерсон

Анна Хилькевич привыкла к бесконечной критике ее персоны со стороны подписчиков в социальной сети Instagram. Многие считают, что у нее много пластических операций, также им не нравится, как она одевается и даже как воспитывает наследников. Однако расстраиваться Хилькевич по этому поводу не спешит, наоборот, она решила относиться ко всему с юмором. Последний пост артистка посвятила воплощению в жизнь давней мечты. Дело в том, что актриса давно хотела быть похожей на звезду телесериала «Спасатели Малибу» Памелу Андерсон. А под постом она в шутливой форме написала: «Всегда хотела такое фото))), и такую грудь, и эту обувь, но хейтеры же скажут, что это фотошоп».Большинство читателей блога Анны Хилькевич оценили юмор своего кумира и оставили множество шутливых комментариев, мол, совсем не видно, что все это фотошоп. Кто-то отметил, что сходство звезд просто колоссальное.