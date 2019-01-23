Honda Urban EV дебютирует в марте на Женевском автосалоне





Компактную версию хэтчбека выполнят в ретро-стиле. По дизайну авто схоже с оригинальным концептом, получившим массу восторженных отзывов. Компания будет позиционировать авто как премиальное. При этом в Honda надеются, что компоненты для электрокаров подешевеют. Благодаря этому будут снижены издержки при производстве, а авто станут более доступными. Модель Honda Urban станет первой электрической машиной бренда для европейского авторынка. Электро-хэтчбек версии Clarity уже давно продают на территории Японии, а также Соединённых Штатов.Urban EV является очень компактной. Длина машины составляет 3895 мм. Прототип могут оснащать огромным дисплеем на всю ширину торпеды. При этом двери могут быть заднепетельными. Данные об электрокаре в настоящее время держатся в секрете. Согласно предварительной информации, запас хода достигает 250 километров.