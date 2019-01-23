Honda Urban EV дебютирует в марте на Женевском автосалоне
Представители Honda анонсировали премьеру прототипа современного электрокара на основе концепта Urban EV. Версия Honda Urban EV должна дебютировать в марте в рамках Женевского автосалона.
Компактную версию хэтчбека выполнят в ретро-стиле. По дизайну авто схоже с оригинальным концептом, получившим массу восторженных отзывов. Компания будет позиционировать авто как премиальное. При этом в Honda надеются, что компоненты для электрокаров подешевеют. Благодаря этому будут снижены издержки при производстве, а авто станут более доступными. Модель Honda Urban станет первой электрической машиной бренда для европейского авторынка. Электро-хэтчбек версии Clarity уже давно продают на территории Японии, а также Соединённых Штатов.
Urban EV является очень компактной. Длина машины составляет 3895 мм. Прототип могут оснащать огромным дисплеем на всю ширину торпеды. При этом двери могут быть заднепетельными. Данные об электрокаре в настоящее время держатся в секрете. Согласно предварительной информации, запас хода достигает 250 километров.
Компактную версию хэтчбека выполнят в ретро-стиле. По дизайну авто схоже с оригинальным концептом, получившим массу восторженных отзывов. Компания будет позиционировать авто как премиальное. При этом в Honda надеются, что компоненты для электрокаров подешевеют. Благодаря этому будут снижены издержки при производстве, а авто станут более доступными. Модель Honda Urban станет первой электрической машиной бренда для европейского авторынка. Электро-хэтчбек версии Clarity уже давно продают на территории Японии, а также Соединённых Штатов.
Urban EV является очень компактной. Длина машины составляет 3895 мм. Прототип могут оснащать огромным дисплеем на всю ширину торпеды. При этом двери могут быть заднепетельными. Данные об электрокаре в настоящее время держатся в секрете. Согласно предварительной информации, запас хода достигает 250 километров.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:03