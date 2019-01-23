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Максим Галкин показал в Instagram мастерскую игру дочери в домино

Максим Галкин поделился с поклонниками видеозаписью, на которой запечатлено, как его дочь Лиза мастерски играет в домино. Он отметил, что девочку невозможно обыграть, так как она просчитывает ходы.


Максим Галкин показал в Instagram мастерскую игру дочери в домино

Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram короткий видеоролик, снятый во время его игры с дочерью в домино. На видео показано, как 6-летняя Лиза без труда обыгрывает своего знаменитого отца в популярную настольную игру. Когда Максим Галкин начинает уступать, девочка смеется и советует папе сосредоточиться на домино, а не на процессе видеосъемки.

Подписчики тепло отреагировали на пост юмориста. В своих комментариях они написали в адрес Лизы множество приятных слов, называли ее «чудесной » и «гениальной» девочкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:01

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