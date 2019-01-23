Владимир Соловьёв показал свое неузнаваемое фото 20-летней давности

Подписчики Соловьёва в социальной сети не узнали его на снимке 20-летней давности. Выложил фотографию телеведущий в рамках популярного челленджа, где пользователи Сети показывают свои старые фото. Читатели блога признались, что журналист скорее походил на Михаила Круга, и внешность его за годы разительно поменялась.В комментариях Соловьёва стали расспрашивать, как ему удалось настолько похудеть. Ведущему выразили уважение за то, что он решился взять себя в руки и достиг неплохой физической формы. Отметим, что Соловьёв увлекается спортом и здоровым образом жизни.Писатель и телеведущий имеет пояс по каратэ, играл в футбол и теннис. В 1990-е годы, когда было сделано фото, шоумен работал на разных российских каналах, ведя "Страсти по Соловьёву", "Серебряную калошу" и "Процесс" с Александром Гордоном.