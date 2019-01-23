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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила каталог подкастов

Сотрудники компании «ВКонтакте» запустили каталог, который содержит множество подкастов. По сообщению представителей пресс-службы соцсети, сервис стал доступен в мобильной версии приложения.
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила каталог подкастов

По заявлению разработчиков, программа функционирует на всех смартфонах, также она содержит все подкасты платформы, которые расположены по категориям. Список имеет рубрики с разной тематикой всех звуковых и видеофайлов, на которые подписан владелец страницы. В каталог попадают также и эпизоды, которые друзья юзера отметили как понравившиеся. Особенностью является то, что все недослушанные подкасты программа собирает в отдельной подрубрике.

Разработчики подчеркнули: программа доступна для мобильных телефонов на базе Android и iOS. Кнопку «Подкасты» необходимо искать в меню пятой вкладки приложения.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:40

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