Социальная сеть «ВКонтакте» запустила каталог подкастов





По заявлению разработчиков, программа функционирует на всех смартфонах, также она содержит все подкасты платформы, которые расположены по категориям. Список имеет рубрики с разной тематикой всех звуковых и видеофайлов, на которые подписан владелец страницы. В каталог попадают также и эпизоды, которые друзья юзера отметили как понравившиеся. Особенностью является то, что все недослушанные подкасты программа собирает в отдельной подрубрике.Разработчики подчеркнули: программа доступна для мобильных телефонов на базе Android и iOS. Кнопку «Подкасты» необходимо искать в меню пятой вкладки приложения.