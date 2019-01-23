Во Франции в детских подгузниках нашли канцерогенные и токсичные вещества
Эксперты обнаружили в детских подгузниках, продаваемых во Франции, токсичные и потенциально канцерогенные вещества. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Daily Mail.
Присутствие химических веществ в подгузниках, реализуемых в супермаркетах, было обнаружено Французским агентством по продовольствию, охране окружающей среды и охране труда (ANSES). Среди таких соединений был глифосат – гербицид, используемый в борьбе с сорняками, который, как предполагается, вызывает рак.
После опубликования отчета о проведенном мониторинге, организация заявила о необходимости ужесточения правил. Конкретные бренды в докладе названы не были. Французское правительство предоставило производителям детских подгузников и продавцам 15 дней для принятия мер по поэтапному устранению нарушения.
По утверждению Всемирной организации здравоохранения, глифосат является потенциально канцерогенным веществом, хотя ведутся споры о том, вызывает ли он рак на самом деле.
Присутствие химических веществ в подгузниках, реализуемых в супермаркетах, было обнаружено Французским агентством по продовольствию, охране окружающей среды и охране труда (ANSES). Среди таких соединений был глифосат – гербицид, используемый в борьбе с сорняками, который, как предполагается, вызывает рак.
После опубликования отчета о проведенном мониторинге, организация заявила о необходимости ужесточения правил. Конкретные бренды в докладе названы не были. Французское правительство предоставило производителям детских подгузников и продавцам 15 дней для принятия мер по поэтапному устранению нарушения.
По утверждению Всемирной организации здравоохранения, глифосат является потенциально канцерогенным веществом, хотя ведутся споры о том, вызывает ли он рак на самом деле.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:14