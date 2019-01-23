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Ученые разработали приложение для смартфона, помогающее бросить курить

Ученые из Института рака Gero и Roswell Park выяснили, что с помощью приложения на смартфоне можно отказаться от курения. А так же стала хорошей новостью информация о том, что весь нанесенный вред от данной привычки обратим.
Ученые разработали приложение для смартфона, помогающее бросить курить

Ученые в один голос утверждают, что курение входит в список привычек, которые приводят к смерти, преждевременному старению и сокращению жизни в целом. По их мнению, отследить ускорение биологического возраста можно с помощью смартфонов. Для этого они создали приложение, которое посредством «считывания» физической активности курильщика «расскажет», как быстро его организм стареет.

Этот же эксперимент показал, что курильщик может изменить состояние своего организма, просто отказавшись от привычки. Ведь поврежденные ткани подвержены процессу регенерации. По словам научного сотрудника Gero Петра Федичева, изменение образа жизни способствует улучшению состояния здоровья. Группа ученых приняла решение разработать бесплатное приложение, которое покажет, как меняется состояние тканей организма и соответственно увеличивается продолжительность жизни. На это могут повлиять диеты, занятие спортом, свежий воздух и т.д. Авторы исследования настоятельно рекомендуют, как можно скорее бросить курить.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:35

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