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Глафира Тарханова отказала фанату в совместном фото в метро

Популярная отечественная актриса Глафира Тарханова в своем микроблоге Instagram призналась, что часто пользуется услугами метрополитена, где ее постоянно узнают фанаты. Однако в этот раз артистка была вынуждена отказать поклоннику в совместном фото, так как была сонной, а также без макияжа.

Глафира Тарханова отказала фанату в совместном фото в метро


Тарханова в посте извинилась перед фанатом за данный поступок, отметив, что лучше обойтись без подобных публикаций. Артистка также вспомнила, что в детстве постоянно ездила в школу на метро, где 3 раза забывала свою скрипку. По словам знаменитости, в метрополитене есть возможность поспать, почитать, а также понаблюдать за людьми, что ей часто помогало в институте во время этюдов.

Свой пост Глафира Тарханова сопроводила снимком из метро, который в течение пяти часов собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков и более 100 комментариев. По словам поклонников, они часто встречают актрису в подземке, однако стесняются подойти к ней, чтобы сфотографироваться. Фолловеры сказали, что Глафира очень умная и красивая девушка. Они пожелали своей любимице успехов, хороших новых ролей, а также счастья и здоровья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:26

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