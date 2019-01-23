Глафира Тарханова отказала фанату в совместном фото в метро

Тарханова в посте извинилась перед фанатом за данный поступок, отметив, что лучше обойтись без подобных публикаций. Артистка также вспомнила, что в детстве постоянно ездила в школу на метро, где 3 раза забывала свою скрипку. По словам знаменитости, в метрополитене есть возможность поспать, почитать, а также понаблюдать за людьми, что ей часто помогало в институте во время этюдов.Свой пост Глафира Тарханова сопроводила снимком из метро, который в течение пяти часов собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков и более 100 комментариев. По словам поклонников, они часто встречают актрису в подземке, однако стесняются подойти к ней, чтобы сфотографироваться. Фолловеры сказали, что Глафира очень умная и красивая девушка. Они пожелали своей любимице успехов, хороших новых ролей, а также счастья и здоровья.