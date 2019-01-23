Три новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке
Три новых арендатора появились в Центральном детском магазине на Лубянке в первые дни января – книжный магазин «Территория», магазин настольных игр «Единорог» и красочный и манящий «Город игрушек».
Площадь новых торговых точек составляет 250 квадратных метров, и на каждом из них посетители магазина смогут найти что-то интересное и нужное именно для себя, уверено издание «Cre.ru». В «Городе игрушек» «живут» эксклюзивные и брендовые куклы и игрушки – от Mattel, Hasbro, Unimax, Tonner&Effanbee Doll, Yat Ming. Также здесь широкий ассортимент костюмов и аксессуаров для праздника и карнавала. В «Единороге» посетители приобретут настольные игры, конструкторы, головоломки – как массового производства, так и коллекционные. Здесь можно обеспечить себя и всем необходимым для хобби и творчества. В на «Территории» самые вдумчивые и серьезные посетители ЦДМ получат возможность встретиться со любимыми писателями, задать им вопросы и поговорить о важном.
Компания «Гасл Девелопмент» не только провела блестящую реконструкцию здания ЦДМ, вернув ему исторический облик, но и неустанно работает над тем, чтобы превратить торговый центр в центр отдыха, развлечений и обучения. В прошлом году ЦДМ посетили более 10 миллионов человек, да и после Нового года наплыв гостей не схлынул.
Площадь новых торговых точек составляет 250 квадратных метров, и на каждом из них посетители магазина смогут найти что-то интересное и нужное именно для себя, уверено издание «Cre.ru». В «Городе игрушек» «живут» эксклюзивные и брендовые куклы и игрушки – от Mattel, Hasbro, Unimax, Tonner&Effanbee Doll, Yat Ming. Также здесь широкий ассортимент костюмов и аксессуаров для праздника и карнавала. В «Единороге» посетители приобретут настольные игры, конструкторы, головоломки – как массового производства, так и коллекционные. Здесь можно обеспечить себя и всем необходимым для хобби и творчества. В на «Территории» самые вдумчивые и серьезные посетители ЦДМ получат возможность встретиться со любимыми писателями, задать им вопросы и поговорить о важном.
Компания «Гасл Девелопмент» не только провела блестящую реконструкцию здания ЦДМ, вернув ему исторический облик, но и неустанно работает над тем, чтобы превратить торговый центр в центр отдыха, развлечений и обучения. В прошлом году ЦДМ посетили более 10 миллионов человек, да и после Нового года наплыв гостей не схлынул.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:57