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Три новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке

Три новых арендатора появились в Центральном детском магазине на Лубянке в первые дни января – книжный магазин «Территория», магазин настольных игр «Единорог» и красочный и манящий «Город игрушек».

Площадь новых торговых точек составляет 250 квадратных метров, и на каждом из них посетители магазина смогут найти что-то интересное и нужное именно для себя, уверено издание «Cre.ru». В «Городе игрушек» «живут» эксклюзивные и брендовые куклы и игрушки – от Mattel, Hasbro, Unimax, Tonner&Effanbee Doll, Yat Ming. Также здесь широкий ассортимент костюмов и аксессуаров для праздника и карнавала. В «Единороге» посетители приобретут настольные игры, конструкторы, головоломки – как массового производства, так и коллекционные. Здесь можно обеспечить себя и всем необходимым для хобби и творчества. В на «Территории» самые вдумчивые и серьезные посетители ЦДМ получат возможность встретиться со любимыми писателями, задать им вопросы и поговорить о важном.
Три новых магазина открылись в ЦДМ на Лубянке

Компания «Гасл Девелопмент» не только провела блестящую реконструкцию здания ЦДМ, вернув ему исторический облик, но и неустанно работает над тем, чтобы превратить торговый центр в центр отдыха, развлечений и обучения. В прошлом году ЦДМ посетили более 10 миллионов человек, да и после Нового года наплыв гостей не схлынул.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 14:57

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