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Мария Кожевникова рассказала о причинах ее ухода из "Универа"

Мария Кожевникова в интервью рассказала о причинах ее ухода из телесериала "Универ". Актриса отметила, что съёмки телепроекта были крайне длительными, а также напряженными.

Мария Кожевникова рассказала о причинах ее ухода из "Универа"

Мария Кожевникова снималась в телесериале пять сезонов. В данном фильме артистка сыграла роль легкомысленной студентки Аллы. Однако неожиданно для поклонников актриса ушла из телепроекта. По словам телезвезды, иногда съемки шли более двенадцати часов в сутки, а выходной - один раз в неделю. На съемочной площадке присутствовали доктора неотложной скорой помощи, потому что у артистов из-за плотного графика работы случались сердечные приступы.

Мария Кожевникова рассказала о причинах ее ухода из "Универа"

Кожевникова призналась, что к новости по поводу ее ухода из сериала съемочная группа отнеслась нормально, при этом остаться ее не уговаривали. Она подчеркнула, что не скучает по «Универу», так как ушла из проекта по своему желанию и вовремя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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