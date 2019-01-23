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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина рассказала о борьбе с заиканием

Дарья Клюкина, являющаяся победительницей телешоу «Холостяк», в своем микроблоге рассказала фанатам, как она борется с заиканием. Модель отметила, что некоторые подписчики уверены, что ее проблема является наигранной.

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина рассказала о борьбе с заиканием


Клюкина посоветовала поклонникам, у которых есть данная особенность, не стесняться этого, а если они комплексуют по этому поводу, то стоит обратиться к логопеду. Также помогает от заикания пение. Модель отметила, что стоит делать в предложениях паузы, отбивать пальцем ритм под музыку. Знаменитость подчеркнула, что в прямых эфирах она обычно общается с фанатами под «приятную мелодию». Также Дарья заявила, что ранее поклонники задавались вопросом, не пренебрегала ли она к пластике. По ее словам, она ни разу в жизни не делала пластическую операцию. Победительница «Холостяка» считает, что к данной «штуке» стоит обращаться лишь в крайних случаях.

Пост за девятнадцать часов собрал свыше 125 тысяч отметок «Нравится» и около 700 комментариев. Подписчики сказали, что Клюкина очень красивая девушка, а небольшое заикание ее только украшает. Фолловеры также заявили, что Дарья является очень добрым и отзывчивым человеком, который заслуживает счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:55

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