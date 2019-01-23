Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина рассказала о борьбе с заиканием

Клюкина посоветовала поклонникам, у которых есть данная особенность, не стесняться этого, а если они комплексуют по этому поводу, то стоит обратиться к логопеду. Также помогает от заикания пение. Модель отметила, что стоит делать в предложениях паузы, отбивать пальцем ритм под музыку. Знаменитость подчеркнула, что в прямых эфирах она обычно общается с фанатами под «приятную мелодию». Также Дарья заявила, что ранее поклонники задавались вопросом, не пренебрегала ли она к пластике. По ее словам, она ни разу в жизни не делала пластическую операцию. Победительница «Холостяка» считает, что к данной «штуке» стоит обращаться лишь в крайних случаях.Пост за девятнадцать часов собрал свыше 125 тысяч отметок «Нравится» и около 700 комментариев. Подписчики сказали, что Клюкина очень красивая девушка, а небольшое заикание ее только украшает. Фолловеры также заявили, что Дарья является очень добрым и отзывчивым человеком, который заслуживает счастья.