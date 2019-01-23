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Huawei в Сети показала тизер о выходе Wi-Fi-роутера с технологией 5G

Показанный в интернете тизер фирмы Huawei может свидетельствовать о выходе 24 января Wi-Fi-роутера, оснащаемого технологией 5G. Ожидается, что эта инновация станет мейнстримом текущего года.

Huawei в Сети показала тизер о выходе Wi-Fi-роутера с технологией 5G

Чтобы стать первой в сфере 5G, Huawei готовит выпуск продуктов, которые совместимы с технологией новой генерации. Скорее всего, перед выпуском первого своего смартфона 5G китайская фирма займётся поставками современных 5G-маршрутизаторов. Представители бренда Huawei разместили в соцсети Weibo собственный тизер, который намекает на запланированный очередной выпуск Wi-Fi-роутера поколения 5G. Как стало известно, новая продукция популярного китайского бренда будет выпущена в стране 24 января.

Huawei в Сети показала тизер о выходе Wi-Fi-роутера с технологией 5G

На постере имеется цифра шесть. Она может означать - Wi-Fi 6, являясь сокращенным названием стандарта Wi-Fi 802.11, который характеризуется более высоким скоростями передачи информации, а также увеличенной ёмкостью используемой сети. При этом отмечается более высокая энергоэффективность.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

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