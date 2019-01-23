Huawei в Сети показала тизер о выходе Wi-Fi-роутера с технологией 5G





Чтобы стать первой в сфере 5G, Huawei готовит выпуск продуктов, которые совместимы с технологией новой генерации. Скорее всего, перед выпуском первого своего смартфона 5G китайская фирма займётся поставками современных 5G-маршрутизаторов. Представители бренда Huawei разместили в соцсети Weibo собственный тизер, который намекает на запланированный очередной выпуск Wi-Fi-роутера поколения 5G. Как стало известно, новая продукция популярного китайского бренда будет выпущена в стране 24 января.На постере имеется цифра шесть. Она может означать - Wi-Fi 6, являясь сокращенным названием стандарта Wi-Fi 802.11, который характеризуется более высоким скоростями передачи информации, а также увеличенной ёмкостью используемой сети. При этом отмечается более высокая энергоэффективность.