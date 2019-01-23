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Ученые обнаружили огромную экзопланету K2-22b, распадающуюся на части

Ученые из США обнаружили огромную каменистую экзопланету K2-22b, распадающуюся на части во время обращения вокруг своей звезды. Космический объект размером с Нептун очень заинтересовал астрономов, ведь наблюдения за ним могут объяснить многие вещи, касающиеся существования экзопланет вне Солнечной системы, сообщает The Astronomical Journal.

Ученые обнаружили огромную экзопланету K2-22b, распадающуюся на части

Редкий космический объект, открытый научными сотрудниками Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, получил название K2-22b. Массивная экзопланета, расположенная примерно в 800 световых лет от Земли, разваливается на части при обращении вокруг родительской звезды.

Специалисты заметили у экзопланеты K2-22b "хвост", напоминающий кометный, а вокруг нее - неизвестный пылеобразный материал. Они решили узнать размеры частиц пыли и её состав. Для этого провели многоволновое наблюдение, показавшее, что размер элементов пыли соответствует длине волн оптического диапазона.
Ученые обнаружили огромную экзопланету K2-22b, распадающуюся на части

Ученые продолжают изучать редкое явление распада экзопланеты, чтобы выяснить причины её разрушения и состав пород. K2-22b - одна из немногих саморазрушающихся планет. По словам экспертов, нечасто удается проследить за подобным процессом полностью, так как он проходит очень быстро, и поэтому сложно узнать, с чем связано это событие.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:44

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