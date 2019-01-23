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Галкин с Пугачёвой показали снимок из гримёрки Светланы Лободы

Максим Галкин с Аллой Пугачёвой показали снимок из гримёрки Светланы Лободы, сделанный в день концерта певицы. Юморист остался после шоу под большим впечатлением.
Галкин с Пугачёвой показали снимок из гримёрки Светланы Лободы

На своей странице в Instagram Галкин рассказал о том, как сходил с Пугачёвой на концерт Лободы в Crocus City Hall. Зайдя к певице в гримёрку, звёзды сделали там совместное фото с ней и старшей дочерью исполнительницы Евангелиной. Лобода с наследницей нарядились в яркие платья, а Примадонна предпочла чёрный цвет.

Мини-платье Пугачёвой оставило её плечи оголёнными, широкий пояс подчеркнул талию, а леггинсы - стройность ног. Поклонники посчитали артистку в молодёжном образе роскошной и современной. Галкин после музыкального концерта остался в восторге.

"Это одно из самых лучших эстрадных шоу, на которые я ходил за последние 10 лет. Не было ничего лишнего. Было вкусно, музыкально и драйвово", - написал юморист, поздравив коллегу по сцене.

Помимо Примадонны с Галкиным, поддержать артистку пришли такие знаменитости, как Басков, Лепс, Таисия Повалий и Вера Брежнева.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:40

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