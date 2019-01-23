Галкин с Пугачёвой показали снимок из гримёрки Светланы Лободы

"Это одно из самых лучших эстрадных шоу, на которые я ходил за последние 10 лет. Не было ничего лишнего. Было вкусно, музыкально и драйвово", - написал юморист, поздравив коллегу по сцене.

На своей странице в Instagram Галкин рассказал о том, как сходил с Пугачёвой на концерт Лободы в Crocus City Hall. Зайдя к певице в гримёрку, звёзды сделали там совместное фото с ней и старшей дочерью исполнительницы Евангелиной. Лобода с наследницей нарядились в яркие платья, а Примадонна предпочла чёрный цвет.Мини-платье Пугачёвой оставило её плечи оголёнными, широкий пояс подчеркнул талию, а леггинсы - стройность ног. Поклонники посчитали артистку в молодёжном образе роскошной и современной. Галкин после музыкального концерта остался в восторге.Помимо Примадонны с Галкиным, поддержать артистку пришли такие знаменитости, как Басков, Лепс, Таисия Повалий и Вера Брежнева.