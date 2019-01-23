Blue Origin показала новый дизайн тяжелой ракеты New Glenn





Первый ролик с рендером ракеты зрители смогли увидеть весной 2017 года. А не так давно сотрудники компании Джеффа Безоса показали новый видеоряд, где можно увидеть немного другой дизайн ракеты и работу ее некоторых частей корпуса. Например, верхняя ступень стала более похожа на патрон пистолета, также она имеет два сопла. Что касается посадочных опор, то их по-прежнему 6 штук, однако они стали выдвигаться, а в предыдущей версии просто выезжали.Двухступенчатая тяжелая ракета New Glenn благодаря своим характеристикам может занять законное место между такими гигантами от Илона Маска, как Falcon 9 и Falcon Heavy. Она способна вывести на орбиту около 45 тонн груза, в то время как Falcon Heavy выводит почти 64 тонны.