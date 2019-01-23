Samsung представила скоростные накопители SSD 970 EVO Plus





SSD 970 EVO Plus – это более развитый представитель модельного ряда 970 EVO, вышедший в прошлом году. Обновленный твердый накопитель был представлен в нескольких вариантах. Разработчики оснастили устройство памятью на двести пятьдесят и пятьсот гигабайт, а также на 1 и 2 терабайта. Сотрудники Samsung утверждают, что главной особенностью новинки стала высокая скорость действия, а также решение использовать 96-слойную память 3D V-NAND TLC.Устройство выпустили в типоразмере M.2 2280. Для своей работы оно эксплуатирует четыре линии интерфейса PCI Express 3.0, которые необходимы для поддержки протокола NVMe 1.3. Для необходимой функциональности используется брендовый контроллер Phoenix.Производители объявили новый SSD-накопитель устройством, которое будет полезно для использования энтузиастами, геймерами и специалистами в IT-технологиях. Данные гаджеты придают скорость в последовательном чтении до 3500 Мб/с, а также последовательной записи до 3300 Мб/с. Разработчики обещают, что цена будет начинаться от 90 долларов США.