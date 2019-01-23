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Samsung представила скоростные накопители SSD 970 EVO Plus

Международная транснациональная корпорация Samsung Electronics провела презентацию новой серии SSD-накопителей 970 EVO Plus. Данное устройство относится к типу NVMe.
Samsung представила скоростные накопители SSD 970 EVO Plus

SSD 970 EVO Plus – это более развитый представитель модельного ряда 970 EVO, вышедший в прошлом году. Обновленный твердый накопитель был представлен в нескольких вариантах. Разработчики оснастили устройство памятью на двести пятьдесят и пятьсот гигабайт, а также на 1 и 2 терабайта. Сотрудники Samsung утверждают, что главной особенностью новинки стала высокая скорость действия, а также решение использовать 96-слойную память 3D V-NAND TLC.
Samsung представила скоростные накопители SSD 970 EVO Plus

Устройство выпустили в типоразмере M.2 2280. Для своей работы оно эксплуатирует четыре линии интерфейса PCI Express 3.0, которые необходимы для поддержки протокола NVMe 1.3. Для необходимой функциональности используется брендовый контроллер Phoenix.

Производители объявили новый SSD-накопитель устройством, которое будет полезно для использования энтузиастами, геймерами и специалистами в IT-технологиях. Данные гаджеты придают скорость в последовательном чтении до 3500 Мб/с, а также последовательной записи до 3300 Мб/с. Разработчики обещают, что цена будет начинаться от 90 долларов США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:31

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