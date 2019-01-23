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Астрономы засняли падение метеорита на спутник Земли во время Кровавой луны

Астрономы засняли падение метеорита на спутник Земли во время затмения Кровавой луны 21 января. Осколок камня размером с футбольный мяч упал недалеко от кратера Лагранж Н.
Астрономы засняли падение метеорита на спутник Земли во время Кровавой луны

21 января пользователи Reddit во время трансляции лунного затмения предположили, что мимолётная яркая вспышка на фоне ярко-красного спутника является небольшим метеоритом. Позже астроном из Университета Уэльвы в Испании, использовавший 8 телескопов, подтвердил догадку. Вспышка попала на десятки видеороликов и снимков.

По предварительным данным учёных, весил метеорит примерно 2 килограмма, а по размеру был равен футбольному мячу, поэтому уловить его невооружённым глазом не представлялось возможным. Ещё один астроном из Голландии, получивший фотографии вспышки, рассчитал место падения небесного тела на Луне.

Находится метеорит в западной стороне от кратера Лагранж Н. В ближайшее время научные специалисты уточнят координаты падения, чтобы луноход Reconnaissance Orbiter смог сфотографировать камень непосредственно на поверхности спутника.

Напомним, что в европейской части России понаблюдать затмение смогли жители северо-западного региона. Также Кровавую луну видели на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:15

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