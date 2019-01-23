Астрономы засняли падение метеорита на спутник Земли во время Кровавой луны





21 января пользователи Reddit во время трансляции лунного затмения предположили, что мимолётная яркая вспышка на фоне ярко-красного спутника является небольшим метеоритом. Позже астроном из Университета Уэльвы в Испании, использовавший 8 телескопов, подтвердил догадку. Вспышка попала на десятки видеороликов и снимков.По предварительным данным учёных, весил метеорит примерно 2 килограмма, а по размеру был равен футбольному мячу, поэтому уловить его невооружённым глазом не представлялось возможным. Ещё один астроном из Голландии, получивший фотографии вспышки, рассчитал место падения небесного тела на Луне.Находится метеорит в западной стороне от кратера Лагранж Н. В ближайшее время научные специалисты уточнят координаты падения, чтобы луноход Reconnaissance Orbiter смог сфотографировать камень непосредственно на поверхности спутника.Напомним, что в европейской части России понаблюдать затмение смогли жители северо-западного региона. Также Кровавую луну видели на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.