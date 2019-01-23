Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

«У родителей не всегда есть деньги, что покормить ребенка дома утром, а тем более дать ему с собой в школу на обед», - пояснил Кислицин.





По словам чиновника, ситуация связана с тем, что среди учеников присутствует социальное расслоение. В основном проблемы наблюдаются в сельских учебных заведениях и тех школах, куда привозят детей с поселков.По словам детского обмудсмена, в проблему должны вмешаться коммерческие компании, которые, возможно, помогут оплатить обеды в школах.Пока положительные ответы поступили по 11 ученикам из Кемеровского района. В поддержке нуждаются и множество других сельских средних школ.