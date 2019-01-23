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Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

В Кузбассе школьники стали часто падать в обмороки от голода. Эту информацию во время сессии областного совета сообщил детский омбудсмен Дмитрий Кислицин.
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

По словам чиновника, ситуация связана с тем, что среди учеников присутствует социальное расслоение. В основном проблемы наблюдаются в сельских учебных заведениях и тех школах, куда привозят детей с поселков.

«У родителей не всегда есть деньги, что покормить ребенка дома утром, а тем более дать ему с собой в школу на обед», - пояснил Кислицин.

По словам детского обмудсмена, в проблему должны вмешаться коммерческие компании, которые, возможно, помогут оплатить обеды в школах.

Пока положительные ответы поступили по 11 ученикам из Кемеровского района. В поддержке нуждаются и множество других сельских средних школ.



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:19

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