Изменения в Google Chrome «убьют» блокировщик рекламы





На сегодняшний день при создании аддонов разработчики браузера используют манифест, указывающий на расширение модуля API. Дело в том, что последнее обновление данного документа состоялось почти 7 лет назад, в связи с этим нормы и правила будут пересмотрены. Однако старые расширения не смогут подстроиться под новые изменения и расширения. Поэтому поднимается вопрос о том, стоит ли идти на риск или нет, ведь один из вариантов может лишить пользователей защиты от вредоносной рекламы. Тут два варианта решения проблемы: начинать работу над совместимостью дополнений с самого начала или вносить изменения в список API.Компания Google разрабатывает уже третью версию манифеста, но тем не менее, дискуссия продолжается. Спор может дать дополнительное время, чтобы снизить все риски и вовремя разобраться с возникшей проблемой.