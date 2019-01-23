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Изменения в Google Chrome «убьют» блокировщик рекламы

Разработчики браузера Google Chrome намерены внести множество изменений в его работу, что может «убить» блокировщик рекламы на веб-страницах Сети. Ведутся переговоры касательно третьего манифеста.

Изменения в Google Chrome «убьют» блокировщик рекламы

На сегодняшний день при создании аддонов разработчики браузера используют манифест, указывающий на расширение модуля API. Дело в том, что последнее обновление данного документа состоялось почти 7 лет назад, в связи с этим нормы и правила будут пересмотрены. Однако старые расширения не смогут подстроиться под новые изменения и расширения. Поэтому поднимается вопрос о том, стоит ли идти на риск или нет, ведь один из вариантов может лишить пользователей защиты от вредоносной рекламы. Тут два варианта решения проблемы: начинать работу над совместимостью дополнений с самого начала или вносить изменения в список API.

Компания Google разрабатывает уже третью версию манифеста, но тем не менее, дискуссия продолжается. Спор может дать дополнительное время, чтобы снизить все риски и вовремя разобраться с возникшей проблемой.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:07

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