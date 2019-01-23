Число рождаемых гермафродитов в России снизилось
В России с каждым годом сокращается число детей-гермафродитов. Это аномалия развития, которая называется «неопределенность пола». Такой информацией поделились представители Министерства здравоохранения.
В 2013 врачи зафиксировали появление на свет 109 гермафродитов. В последующие годы их количество начало падать. В частности, в 2014 году показатель составил 84 человека. В 2017 году соответствующий диагноз был поставлен 23 россиянам. В РФ принято, что гендерная принадлежность малышей с аномалиями определяется врачами. Например, в Германии в документах ставится пол «Х».
Специалисты в области хирургии и эндокринологии проводят комплексное обследование ребенка и самостоятельно решают, какого он пола. Во внимание принимаются и физиологические способности. Например, иногда половые органы легче скорректировать так, чтобы в итоге родителям была отдана полноценная девочка.
В 2013 врачи зафиксировали появление на свет 109 гермафродитов. В последующие годы их количество начало падать. В частности, в 2014 году показатель составил 84 человека. В 2017 году соответствующий диагноз был поставлен 23 россиянам. В РФ принято, что гендерная принадлежность малышей с аномалиями определяется врачами. Например, в Германии в документах ставится пол «Х».
Специалисты в области хирургии и эндокринологии проводят комплексное обследование ребенка и самостоятельно решают, какого он пола. Во внимание принимаются и физиологические способности. Например, иногда половые органы легче скорректировать так, чтобы в итоге родителям была отдана полноценная девочка.
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:05