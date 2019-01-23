Альбина Джанабаева борется с лишним весом в спортзале

Певица не скрывает, что после новогодних каникул, богатых на праздничные застолья, у нее появились лишние килограммы. Теперь Альбина Джанабаева хочет вернуть прежнюю форму, о чём и сообщила на днях своим фанатам. На фото, опубликованном артисткой в Instagram, видно как позитивно воздействует на нее тренировки. Звезда отечественной эстрады улыбается, сидя на велотренажере.Почитатели творчества экс-солистки группы "ВИА Гра" остались довольны публикацией любимой артистки, отметив, что "шикарная женщина" Альбина Джанабаева и так в прекрасной физической форме: "Альбиночка, вы с каждым годом только молодеете и сияете как бриллиант", "Вам смело можно пережить ещё 2 таких праздника без перерывов", "Очень красивая) Вам спортзал не нужен".