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Ефим Шифрин страдает от проблем со зрением

Ефим Шифрин в своем Instagram-аккаунте регулярно опубликует свои мысли. В этот раз популярный артист признался фанатам, что в последнее время его стало подводить зрение.

Ефим Шифрин страдает от проблем со зрением

По словам Шифрина, ему уже не помогает либеральная оптика, при помощи которой он раньше пытался различить, а также понять, что происходит в этом мире. Также юморист размышлял по поводу «примет старости», а именно об ослабевшей памяти на имена, стойком нежелании присутствовать на премьерах и открытиях, а также резко укоротившихся по продолжительности телефонных бесед.

Пост знаменитости в течение двух часов собрал несколько сотен одобрительных лайков. Фолловеры заявили, что «симптомы» артиста им знакомы. Подписчики отметили, что взрослеть приятно, так как с годами человек становится намного мудрее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:07

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