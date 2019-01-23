Ефим Шифрин страдает от проблем со зрением

По словам Шифрина, ему уже не помогает либеральная оптика, при помощи которой он раньше пытался различить, а также понять, что происходит в этом мире. Также юморист размышлял по поводу «примет старости», а именно об ослабевшей памяти на имена, стойком нежелании присутствовать на премьерах и открытиях, а также резко укоротившихся по продолжительности телефонных бесед.Пост знаменитости в течение двух часов собрал несколько сотен одобрительных лайков. Фолловеры заявили, что «симптомы» артиста им знакомы. Подписчики отметили, что взрослеть приятно, так как с годами человек становится намного мудрее.