Трамп предлагал NASA любую сумму за осуществление посадки на Марс во время его президентства
Лидер США Дональд Трамп предлагал руководству NASA любые деньги за то, чтобы миссия на Марс была осуществлена за время его президентства. Информация об этом будет подробно представлена в мемуарах, получивших название «Команда гадюк: мои 500 экстраординарных дней в Белом доме Трампа».
Автором работы является бывший сотрудник Белого дома Клифф Симс. Он занимал пост помощника Дональда Трампа по связям с общественностью. Экс-чиновник вспомнил, что непосредственно перед тем, как совершить звонок астронавтам на МКС, лидер США показал глубокую увлеченность идеей высадки людей на Марсе.
Эту возможность Трамп обговорил с представителями NASA. Чем на самом деле закончились переговоры, не сообщается.
Автором работы является бывший сотрудник Белого дома Клифф Симс. Он занимал пост помощника Дональда Трампа по связям с общественностью. Экс-чиновник вспомнил, что непосредственно перед тем, как совершить звонок астронавтам на МКС, лидер США показал глубокую увлеченность идеей высадки людей на Марсе.
Эту возможность Трамп обговорил с представителями NASA. Чем на самом деле закончились переговоры, не сообщается.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:57