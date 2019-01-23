Трамп предлагал NASA любую сумму за осуществление посадки на Марс во время его президентства





Автором работы является бывший сотрудник Белого дома Клифф Симс. Он занимал пост помощника Дональда Трампа по связям с общественностью. Экс-чиновник вспомнил, что непосредственно перед тем, как совершить звонок астронавтам на МКС, лидер США показал глубокую увлеченность идеей высадки людей на Марсе.Эту возможность Трамп обговорил с представителями NASA. Чем на самом деле закончились переговоры, не сообщается.