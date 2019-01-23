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Обновленный Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus

Южнокорейская автомобилестроительная компания планирует выпуск Hyundai Verna, который на потребительском рынке Российской Федерации будет реализовываться под названием Solaris. Недавно представители китайских средств массовой информации рассказали о том, что новинка получит вариатор и фонари в стиле Lexus.
Обновленный Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus

Журналисты обнародовали снимки фотошпионов, которые показывают, что обновленный автомобиль будет оснащен новой решеткой радиатора, видоизмененными фарами и задними фонарями. Вторые из них напоминают своей формой фонари седана модели IS от компании Lexus. В дизайне салона будут задействованы качественные материалы, а также встроена усовершенствованная мультимедийная система.

На рынок России предыдущая модель данного автомобиля поступает с двигателем объемом 1,4 и 1,6 литра, при этом она имеет механическую шестиступенчатую трансмиссию и шестидиапазонную автоматическую коробку передач.

За базовую комплектацию Hyundai Solaris производители хотят получить 730 000 рублей. Эксперты утверждают, что рестайлинговую модель в России можно ожидать не раньше 2020 года. Это обусловлено тем, что российский пользователь только недавно получил последний обновленный Solaris.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:54

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