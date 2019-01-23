Обновленный Hyundai Solaris получит вариатор и фонари в стиле Lexus
Южнокорейская автомобилестроительная компания планирует выпуск Hyundai Verna, который на потребительском рынке Российской Федерации будет реализовываться под названием Solaris. Недавно представители китайских средств массовой информации рассказали о том, что новинка получит вариатор и фонари в стиле Lexus.
Журналисты обнародовали снимки фотошпионов, которые показывают, что обновленный автомобиль будет оснащен новой решеткой радиатора, видоизмененными фарами и задними фонарями. Вторые из них напоминают своей формой фонари седана модели IS от компании Lexus. В дизайне салона будут задействованы качественные материалы, а также встроена усовершенствованная мультимедийная система.
На рынок России предыдущая модель данного автомобиля поступает с двигателем объемом 1,4 и 1,6 литра, при этом она имеет механическую шестиступенчатую трансмиссию и шестидиапазонную автоматическую коробку передач.
За базовую комплектацию Hyundai Solaris производители хотят получить 730 000 рублей. Эксперты утверждают, что рестайлинговую модель в России можно ожидать не раньше 2020 года. Это обусловлено тем, что российский пользователь только недавно получил последний обновленный Solaris.
Журналисты обнародовали снимки фотошпионов, которые показывают, что обновленный автомобиль будет оснащен новой решеткой радиатора, видоизмененными фарами и задними фонарями. Вторые из них напоминают своей формой фонари седана модели IS от компании Lexus. В дизайне салона будут задействованы качественные материалы, а также встроена усовершенствованная мультимедийная система.
На рынок России предыдущая модель данного автомобиля поступает с двигателем объемом 1,4 и 1,6 литра, при этом она имеет механическую шестиступенчатую трансмиссию и шестидиапазонную автоматическую коробку передач.
За базовую комплектацию Hyundai Solaris производители хотят получить 730 000 рублей. Эксперты утверждают, что рестайлинговую модель в России можно ожидать не раньше 2020 года. Это обусловлено тем, что российский пользователь только недавно получил последний обновленный Solaris.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:54