Компания GMC представила пикап Sierra Heavy Duty с интеллектуальными камерами





Вместе с силовой установкой функционирует 10-ступенчатая КП. В данном случае предлагается пятнадцать видов современных камер, включая также прозрачный вид используемого трейлера, позволяющий просматривать пространство позади транспортного средства. В данной функции сочетается обозрение специальной камеры, установленной в задней автомобильной двери, а также вид с дополнительной другой камеры, закрепляемой сзади трейлера. Грузовое авто оснащается интеллектуальной системой, позволяющей осуществлять включение кондиционера, водонагревателя, слежение за показателем горючего в генераторе при помощи специализированного приложения.Предоставляется возможность управления прицепом при помощи информационной специальной системы, отображающей уклоны автомобильной дороги, навигацию на 15-дюймовом мониторе, сведения о температуре и давлении автомобильных шин.