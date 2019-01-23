Компания GMC представила пикап Sierra Heavy Duty с интеллектуальными камерами
Представители бренда GMC представили новый пикап версии Sierra Heavy Duty будущего модельного года с интеллектуальными современными камерами. Транспортное средство оснащается силовым агрегатом на 445 лошадиных сил.
Вместе с силовой установкой функционирует 10-ступенчатая КП. В данном случае предлагается пятнадцать видов современных камер, включая также прозрачный вид используемого трейлера, позволяющий просматривать пространство позади транспортного средства. В данной функции сочетается обозрение специальной камеры, установленной в задней автомобильной двери, а также вид с дополнительной другой камеры, закрепляемой сзади трейлера. Грузовое авто оснащается интеллектуальной системой, позволяющей осуществлять включение кондиционера, водонагревателя, слежение за показателем горючего в генераторе при помощи специализированного приложения.
Предоставляется возможность управления прицепом при помощи информационной специальной системы, отображающей уклоны автомобильной дороги, навигацию на 15-дюймовом мониторе, сведения о температуре и давлении автомобильных шин.
Вместе с силовой установкой функционирует 10-ступенчатая КП. В данном случае предлагается пятнадцать видов современных камер, включая также прозрачный вид используемого трейлера, позволяющий просматривать пространство позади транспортного средства. В данной функции сочетается обозрение специальной камеры, установленной в задней автомобильной двери, а также вид с дополнительной другой камеры, закрепляемой сзади трейлера. Грузовое авто оснащается интеллектуальной системой, позволяющей осуществлять включение кондиционера, водонагревателя, слежение за показателем горючего в генераторе при помощи специализированного приложения.
Предоставляется возможность управления прицепом при помощи информационной специальной системы, отображающей уклоны автомобильной дороги, навигацию на 15-дюймовом мониторе, сведения о температуре и давлении автомобильных шин.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:16