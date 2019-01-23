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Медики рассказали, почему зимой лучше не садиться на диету

В холодное время года организм нуждается в жирах и углеводах. Именно поэтому медики не рекомендуют зимой садиться на строгую диету. Жиры помогают поддерживать внутреннюю температуру тела, являясь источником энергии, сообщают отечественные специалисты.

Медики рассказали, почему зимой лучше не садиться на диету

Зима - не лучшее время для похудения, заявила Виктория Агальцова. Как авторитетный и опытный врач общей практики, она советует включить в рацион жиры, необходимые для человеческого организма в морозы. Это не значит, что нужно каждый день есть высококалорийные продукты, но несколько бутербродов с салом или маслом вреда не принесут, а только помогут поддержать внутреннюю температуру тела.

Об этом решила поговорить и Елена Басова, являющаяся врачом-терапевтом. Медик рекомендует употреблять зимой побольше свинины или говядины. Это существенно повышает гемоглобин в крови. Зимой важно есть красное мясо, так как оно содержит незаменимые для человеческого организма аминокислоты.

В холодное время года не стоит пить на ходу горячие напитки, поскольку из-за расширения сосудов тепло быстро уходит из организма. Не стоит забывать и о вреде употребления спиртного на морозе, заключили медики.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:08

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