Медики рассказали, почему зимой лучше не садиться на диету





Зима - не лучшее время для похудения, заявила Виктория Агальцова. Как авторитетный и опытный врач общей практики, она советует включить в рацион жиры, необходимые для человеческого организма в морозы. Это не значит, что нужно каждый день есть высококалорийные продукты, но несколько бутербродов с салом или маслом вреда не принесут, а только помогут поддержать внутреннюю температуру тела.Об этом решила поговорить и Елена Басова, являющаяся врачом-терапевтом. Медик рекомендует употреблять зимой побольше свинины или говядины. Это существенно повышает гемоглобин в крови. Зимой важно есть красное мясо, так как оно содержит незаменимые для человеческого организма аминокислоты.В холодное время года не стоит пить на ходу горячие напитки, поскольку из-за расширения сосудов тепло быстро уходит из организма. Не стоит забывать и о вреде употребления спиртного на морозе, заключили медики.