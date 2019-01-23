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Twitter презентовал обновленный интерфейс

На официальной странице руководство Twitter презентовало обновленный интерфейс своего детища. Многие пользователи отметили, что он напомнил им мобильную версию приложения.
Twitter презентовал обновленный интерфейс

Обновление доступно лишь некоторым пользователям. Разработчики решили поменять дизайн и сделать его немного проще. Потерпели изменений кнопки для твита или ответа – теперь они стали больше, также появилась новая кнопка для добавления эмоджи. А вот количество колонок с контентом стало две, при этом увеличился шрифт. Блок с актуальными трендами «переехал» в правую часть экрана.

Однако обещанных ранее изменений юзеры так и не увидели. А обновленную версию стали активно сравнивать с мобильной. Станет ли она основной, разработчики Twitter не сообщали.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

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