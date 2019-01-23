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Обманутые подписчики хотят подать на звезду "Дома-2" Антона Гусева в суд

Бывшему участнику телепроекта "Дом-2" Антону Гусеву грозят серьезные проблемы с законом.

Муж Виктории Романец может быть обоснованно обвинен в мошенничестве.

Обманутые подписчики хотят подать на звезду "Дома-2" Антона Гусева в суд

Выяснилось, что звезда реалити-шоу Антон Гусев просто обманул собственных подписчиков. Он уверял и хвастался публично, что является успешным бизнесменом и готов предоставить клиентам косметическую продукцию компании NL с существенной скидкой.

Обманутые подписчики хотят подать на звезду "Дома-2" Антона Гусева в суд

Взамен Гусев получал предоплату, которую оставлял себе и в дальнейшем отказывался выходить на связь. На языке законодательства такие действия именуются просто мошенничеством.

Обманутые подписчики хотят подать на звезду "Дома-2" Антона Гусева в суд

Кроме того, на сайте NL уже появились гневные послания от обманутых пользователей. Они готовы действовать.

Обманутые подписчики хотят подать на звезду "Дома-2" Антона Гусева в суд

Сообщения говорят о том, что Гусев на всё отвечает пустыми отговорками. Кроме того, в интернете есть скриншоты всех постов гневных клиентов, обманутых Антоном.

Не исключено, что соучастницей в возможном расследовании может стать и Виктория Романец. Будем следить за развитием событий.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:22

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