Обманутые подписчики хотят подать на звезду "Дома-2" Антона Гусева в суд





Муж Виктории Романец может быть обоснованно обвинен в мошенничестве.Выяснилось, что звезда реалити-шоу Антон Гусев просто обманул собственных подписчиков. Он уверял и хвастался публично, что является успешным бизнесменом и готов предоставить клиентам косметическую продукцию компании NL с существенной скидкой.Взамен Гусев получал предоплату, которую оставлял себе и в дальнейшем отказывался выходить на связь. На языке законодательства такие действия именуются просто мошенничеством.Кроме того, на сайте NL уже появились гневные послания от обманутых пользователей. Они готовы действовать.Сообщения говорят о том, что Гусев на всё отвечает пустыми отговорками. Кроме того, в интернете есть скриншоты всех постов гневных клиентов, обманутых Антоном.Не исключено, что соучастницей в возможном расследовании может стать и Виктория Романец. Будем следить за развитием событий.