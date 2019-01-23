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Xiaomi продемонстрировала прототип необычного сгибаемого смартфона

Лин Бин, являющийся президентом бренда Xiaomi, продемонстрировал прототип необычного сгибаемого современного смартфона. Данное устройство складывается не так, как прочие модели.

Xiaomi продемонстрировала прототип необычного сгибаемого смартфона

У большинства раньше опубликованных концептов, а также патентов, представленные гибкие версии смартфонов складываются непосредственно пополам. Специалисты компании Xiaomi приняли решение реализовать изгиб современного устройства одновременно в двух местах. Дисплей модели условно разделили на 3 части. Из них 2 части изгибаются назад. В сложенном состоянии новая модификация представляет собой компактное устройство, имеющее тонкие рамки. Модель в раскрытом положении похожа на небольшой современный планшет (4:3). Диагональ экрана, а также прочие характеристики держатся пока в секрете.


Специалистами Xiaomi была оптимизирована собственная прошивка MIUI, для её адаптации к изменению размера экрана. Сроки выхода, а также цены загадочного смартфона пока неизвестны.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:29

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