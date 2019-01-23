Xiaomi продемонстрировала прототип необычного сгибаемого смартфона





У большинства раньше опубликованных концептов, а также патентов, представленные гибкие версии смартфонов складываются непосредственно пополам. Специалисты компании Xiaomi приняли решение реализовать изгиб современного устройства одновременно в двух местах. Дисплей модели условно разделили на 3 части. Из них 2 части изгибаются назад. В сложенном состоянии новая модификация представляет собой компактное устройство, имеющее тонкие рамки. Модель в раскрытом положении похожа на небольшой современный планшет (4:3). Диагональ экрана, а также прочие характеристики держатся пока в секрете.Специалистами Xiaomi была оптимизирована собственная прошивка MIUI, для её адаптации к изменению размера экрана. Сроки выхода, а также цены загадочного смартфона пока неизвестны.