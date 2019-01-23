Экс-супруга Прохора Шаляпина завела любовника на 15 лет младше себя

Копенкина рассказала, как ей живётся после развода со скандальным Шаляпиным. 63-летняя экс-супруга певца наслаждается своей работой в Москве и частыми путешествиями в экзотические страны. Кроме того, в жизни деловой женщины есть возлюбленный на 15 лет младше неё, с которым она готова идти под венец. Тем не менее, в своём возрасте Копенкина не расценивает очередной штамп в паспорте как нечто необходимое.На Шаляпина бывшая жена зла не держит и не видит за ним никакой вины. Напротив, Копенкина благодарит судьбу за то, что артист появился в её жизни в непростой момент.Напомним, что избранницу исполнителя считали миллионершей, пока не выяснилась её реальная биография. Хотя Копенкина продаёт элитную недвижимость, у неё вовсе нет колоссального наследства, на которое Шаляпин мог претендовать.Скрашивает жизнь агента и взрослый сын, который всё ещё проживает с мамой. Копенкина мечтает о внуках и старается воспитывать для будущей невестки отпрыска как можно лучше. Что касается Шаляпина, тот наслаждается отношениями с Виталиной Цымбалюк-Романовской.